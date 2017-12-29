Bartın'da "Kudüs Sancısı" paneli

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 22:51 |4 saat önce

- Gazeteciyazar Taşgetiren: - "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 üyenin oyuyla Amerika'nın tavrına karşı bir karar çıktı. Bu Türkiye'nin başarısıydı, İslam Dünya’sının başarısıydı. Daha doğrusu insanlığın başarısıydı"

Bartın'da, Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Kudüs Sancısı" konulu panel düzenlendi. Gazeteci- yazar Ahmet Taşgetiren, Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim konuşmalarında Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımak üzere, "Büyükelçiliğimizi Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağız” diye bir vaatte bulunduğunu hatırlattı. Trump'ın seçilmesi ve kendi ülkesinde bir yığın tartışmaların ardından, seçim döneminde ettiği vaadi devreye sokma kararını verdiğini belirten Taşgetiren, "Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma noktasındaki kararı imzaladı. Bu aşamadan sonra Kudüs, bizim gündemimize daha farklı bir aşamada girmiş oldu. Kudüs, aslında bir sancı olarak devam ediyordu, bu sancı bu karardan sonra daha çok şiddetlendi. 'Bu olmamalı' dedik ve Türkiye'nin önderliğinde Amerika'nın bu tavrına karşı bir kampanya başlatıldı. Sonra Amerika'nın bu tavrına karşılık, Türkiye'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir toplantısı oldu. Bu toplantıda, Amerika'yı almış olduğu bu karardan geri dönmeye çağıran, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan eden ve dünyayı Filistin devletini tanımaya çağıran bir karar metni çıkarılarak imzalandı." dedi.

Türkiye'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına bazı devletlerin devlet başkanı, bazı devletlerin de düşük seviyede temsilcilerle katıldığına dikkati çeken Taşgetiren, şöyle devam etti: "Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) daha düşük bir temsille bu toplantıya gelmiş olmamaları altı çizilecek bir hadisedir. Bunun üzerine bu karar, Türkiye Mısır'ın inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürüldü. Bu konseyde 15 üye var 15 üyeden 14'ü Amerika'nın bu kararından vazgeçmesi yönünde oy kullandı. Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinden birisi olan Amerika veto yetkisini kullandı. Daimi ülkelerden birisi bu kararı veto ettiğinde Birleşmiş Milletlerden karar çıkmıyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika'ya yaptırım niteliğindeki bu kararı onaylamadı." Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkan bu karardan sonra kararı genel kurula götürdüğünü hatırlatan Taşgetiren, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 üyenin oyuyla Amerika'nın tavrına karşı bir karar çıktı. Bu Türkiye'nin başarısıydı, İslam Dünya'sının başarısıydı. Daha doğrusu insanlığın başarısıydı. İnsanlığın başarısının bu tarzda devreye girmiş olması hakkın, adaletin, yeryüzünde icra noktasına gelmiş olması için yeterli olmuyor. Birleşmiş Milletler'den(BM) 128 üyenin Amerika'nın bu tavrına karşı çıkması, Filistin'in orada bir devlet sahibi olmasına karar vermesi, Maalesef, Kudüs'ün statüsünün bu tarzda değiştirilemeyecek olması böyle bir sonuç üretemiyor." dedi.