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Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

BARTIN'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar sular altında kalırken, bazı evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar sular altında kalırken, bazı evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Meteorolojinin verilerine göre metrekareye 74 kilogram yağmur düştü. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu. Bazı yollar belediye ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Rögarların taşması nedeniyle Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi üzerinde biriken sularda araçlar güçlükle ilerledi. Aşırı yağış sonrasında yaklaşık 10'a yakın ev ve iş yerini sular bastı. Karayolları ekipleri ulaşımı aksayan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bartın Belediyesi ekipleri de suların yükseldiği yerlerde çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri su basan evlerde tahliye çalışması yaptı. Bartın Belediyesi kriz masası oluşturarak personeli göreve çağırdı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada, "Aşırı yağmur yağışı akşam saatlerinde kentimizde etkili olmaya başladı. Bizlerde tedbir olarak, kriz masası oluşturduk. Belediyede görevli bütün personeli göreve çağırdık. Yağış sonrasında oluşan sular nedeniyle yollarda ve ev ile iş yerlerinin alt katlarına sular bastı. Ekiplerimizin hepsi şu anda çalışıyor. 500 kişi şu anda görev başında, meteoroloji müdürlüğü yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bizlere bildirdi. İnşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız" dedi.

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