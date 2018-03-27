Bartın'da, Milli Eğitim Müdürü protesto edildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, CHP, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i protesto etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü programını hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü, kentte bulunan diğer müdürlüklere yapılacak işlemlere ilişkin resmi yazı gönderdi. Yazıda, '18 Mart 2018 Pazar günü saat 07.00'den itibaren resmi daire, askeri birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak, Bayrakların temiz, ütülü Bayrak Kanunu ve Tüzüğüne uygun olması sağlanacaktır' ifadelerine yer verdi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in ise bu yazıya istinaden tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdiği yazıda, kurumların ve okulların 'Atatürk’ün posteriyle donatılması' hükmünü yok saydığı belirlendi.

Bugün, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde CHP, ÖDP, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Halkevleri, Bartın Eğitim ve Kültür Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplanarak, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i protesto ederken, "Türkiye laiktir laik kalacak", "'Müdür istifa" diye sloganlar attı. CHP İl Başkan Yardımcısı Sabri Aktaş yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi: