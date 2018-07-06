Bartın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Bartın'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Bartın karayolunun Akmanlar mevkisinde Bartın yönüne giden Bekir Sıtkı Yılmaz'ın (40) kullandığı 34 ZA 8581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Banu Yılmaz (22), Mustafa Berat Yılmaz (17), Fatma Hız (54) ve Hava Hız (85) da ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hava Hız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Yılmaz'ın cesedi ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.
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