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Bartın'da otomobil şarampole devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan otomobilin bariyerleri aşarak şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Bartın'da, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amasra'dan Bartın'a giden Erol Can ( 39) idaresindeki 74 BG 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğurlar köyü mevkisinde bariyerleri aşarak, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Can ile araçtaki B.C. (12), T.C. (34), B.C. (16), M.C. (10) ve İ.F.G. (12) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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6 yaralı bartın trafik kazası

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