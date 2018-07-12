Bartın'da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde otomobille tırın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Kozcağız belde merkezi yönüne giden Özgür Topal (36) yönetimindeki 74 AAB 431 plakalı otomobil ile Ahmet Akduman'ın kullandığı 74 BT 884 plakalı tır, Eskihamidiye köyü mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil şarampole savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Bartın itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan Topal, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan sürücülerle otomobildeki Ayşe (56) ve Elçin Topal (6) Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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