HABER

Bartın'da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Bartın'da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde otomobille tırın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Kozcağız belde merkezi yönüne giden Özgür Topal (36) yönetimindeki 74 AAB 431 plakalı otomobil ile Ahmet Akduman'ın kullandığı 74 BT 884 plakalı tır, Eskihamidiye köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil şarampole savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Bartın itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan Topal, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücülerle otomobildeki Ayşe (56) ve Elçin Topal (6) Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!
İstanbul metrosunda feci olay!İstanbul metrosunda feci olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın Kaza Kozcağız TIR yaralı

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.