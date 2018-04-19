Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Oyun bozan" tabirinin çok doğru olduğunu belirterek, "Türkiye oyun bozmamış olsaydı inanın bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok yerde çatışmaların olduğu, bu ülkenin kaynaklarının tamamının bittiği bir dönemi yaşıyor olacaktık." dedi.

Yarar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın İl Müdürlüğü'nce Bartın Kültür Merkezi'nde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasal anlamda istikrarlı olması halinde oyunları bozacağını söyledi.

Yunan Savunma Bakanı'nın, aşırı milliyetçi ve zaman zaman Türkiye'ye karşı çıkışlarının olduğunu anlatan Yarar, "Yunanlıların bir savunma bakanı var. Geçenlerde de 'Ankara'ya 1,5 saate geleceğiz.' demiş. Uçakla bile 1,5 saatten fazla sürüyor. Muhtemelen eceliyle gelecektir. Başka türlü gelme şansı yok. Adama 'Neden bu kadar çok silah alıyorsunuz?' diye soruyorlar. O da 'Türkiye ile aramızda büyük bir uçurum oluştu. Türkiye'nin ekonomik gücüyle bizi kıyaslamamız bile mümkün değil. Savunma gücüyle ve askeri yapısıyla da kıyaslamanız mümkün değil. Bu açığı kapatabilmek için daha fazla gelişmiş silah almak zorundayız.' diyor. Elin Yunanı bile içimizden birçok kişiden daha doğru bir tespit yapmış. Ülkenin nereden nereye geldiğini, asıl anlamda nasıl oyun bozduğunu göstermiş." diye konuştu.