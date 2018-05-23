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Bartın'da park halindeki minibüste yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:20 | Son Güncelleme

Bartın'da park halindeki minibüste yangın

Bartın’da çıkan yangında bir minibüs kullanılamaz hale geldi, bir minibüste de hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesi Kumluca Caddesi’nde Sabahattin Kaya'ya ait park halindeki minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, minibüsün yanındaki başka bir minibüse de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, Kaya’ya ait minibüs kullanılamaz hale gelirken diğer minibüste ise hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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