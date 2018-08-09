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Bartın'da PKK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bartın'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte günübirlik kiralanan evlere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce tespit edilen 73 eve eş zamanlı yapılan operasyonda, "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı olan M.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan M.K'nin kardeşi S.K. de "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Bu arada, kentte evlerini günübirlik kiralayanlara da 59 bin 425 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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bartın PKK

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