Bartın'da rüzgar ağaçları devirdi, çatıyı uçurdu: 1 yaralı (Yeniden)

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, Hatipler köyünde de bir evin çatısı uçtu. Çatıdan başına kiremit düşen 1 kişi yaralandı.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bartın-Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkiinde bir ağaç, yola devrildi. Uzun süre kapalı kalan yol, ağacın motorlu testere ile kesilmesinin sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Hatipler köyünde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Çatıdan düşen kiremitler Saffet Alkan'ın başına düştü. Alkan, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde yaşanan fırtına nedeniyle elektrikler kesilirken, çok sayıda ağaç yollara devrildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, hasar tespit çalışmalarına başladı.
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