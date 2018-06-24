HABER

Bartın'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 02:25 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Amasra ilçesindeki selde minibüste mahsur kalan 6 kişi, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı - Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın: - "500 kişi şu anda görev başında. Meteoroloji müdürlüğü, yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi, inşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız"

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağış yüzünden yollarda su birikintileri ve moloz yığınları oluştu, rögarlar taştı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle 10'a yakın ev ve iş yerini su bastı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçe yollarında ulaşımdaki aksamaları gidermek için çalışma başlattı.

- Minibüstekiler selde mahsur kaldı

Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyünde 6 kişinin bulunduğu minibüs, selde mahsur kaldı.

Araçtakilerin jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Araçta mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Karayolları ekipleri, sel sularını başka noktaya yönlendirerek minibüsü bölgeden uzaklaştırdı.

Minibüs şoförü Mustafa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gömü köyünde katıldıkları mevlit programından dönerken yağmurun bir anda bastırdığını belirterek, "Suda mahsur kaldık, araçtan kendi imkanlarımızla çıktık. Yolun kenarındaki tellere tutunarak yola çıktık. Araçta 6 kişiydik." diye konuştu.

- "500 kişi görev başında"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturduklarını ve bütün personeli göreve çağırdıklarını söyledi.

Akın, "Yağış sonrası yollar ve ev ile iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Ekiplerimizin hepsi şu anda çalışıyor. 500 kişi şu anda görev başında. Meteoroloji müdürlüğü, yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi, inşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız." diye konuştu.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldıBartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın mahsur minibüs sağanak sel

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.