Bartın'da şiddetli yağış

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Akşam saatlerinde etkili olan yağış yüzünden yollarda su birikintileri ve moloz yığınları oluştu, rögarlar taştı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle 10'a yakın ev ve iş yerini su bastı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçe yollarında ulaşımdaki aksamaları gidermek için çalışma başlattı.
- Minibüstekiler selde mahsur kaldı
Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyünde 6 kişinin bulunduğu minibüs, selde mahsur kaldı.
Araçtakilerin jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Araçta mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Karayolları ekipleri, sel sularını başka noktaya yönlendirerek minibüsü bölgeden uzaklaştırdı.
Minibüs şoförü Mustafa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gömü köyünde katıldıkları mevlit programından dönerken yağmurun bir anda bastırdığını belirterek, "Suda mahsur kaldık, araçtan kendi imkanlarımızla çıktık. Yolun kenarındaki tellere tutunarak yola çıktık. Araçta 6 kişiydik." diye konuştu.
- "500 kişi görev başında"
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturduklarını ve bütün personeli göreve çağırdıklarını söyledi.
Akın, "Yağış sonrası yollar ve ev ile iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Ekiplerimizin hepsi şu anda çalışıyor. 500 kişi şu anda görev başında. Meteoroloji müdürlüğü, yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi, inşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız." diye konuştu.
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