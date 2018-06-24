Bartın'da şiddetli yağış

Minibüs şoförü Mustafa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gömü köyünde katıldıkları mevlit programından dönerken yağmurun bir anda bastırdığını belirterek, "Suda mahsur kaldık, araçtan kendi imkanlarımızla çıktık. Yolun kenarındaki tellere tutunarak yola çıktık. Araçta 6 kişiydik." diye konuştu.

Araçtakilerin jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçe yollarında ulaşımdaki aksamaları gidermek için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağış yüzünden yollarda su birikintileri ve moloz yığınları oluştu, rögarlar taştı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

- "500 kişi görev başında"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturduklarını ve bütün personeli göreve çağırdıklarını söyledi.

Akın, "Yağış sonrası yollar ve ev ile iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Ekiplerimizin hepsi şu anda çalışıyor. 500 kişi şu anda görev başında. Meteoroloji müdürlüğü, yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi, inşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız." diye konuştu.

