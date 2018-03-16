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Bartın'da su altında kalan baraj sahasındaki 38 evin yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

BARTIN Kirazlı Köprü Barajı'nın arkasında bulunan ve yoğun yağışlarda sular altında kalan 38 evin yıkımına başlandı.

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN Kirazlı Köprü Barajı'nın arkasında bulunan ve yoğun yağışlarda sular altında kalan 38 evin yıkımına başlandı. Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez yıkımın 2 sürebileceğini söyledi. İki hafta önce Bartın’da yoğun yağışların ardından Bartın-Karabük yolu üzerindeki Kirazlı Köprü Barajı taştı. Taşma nedeniyle daha önceden istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler ile 3 mahalleye giden yol sular altında kaldı. Devlet Su İşleri ekipleri barajın taşmasının ardından 2,5 yıl önce istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler için de 16 Mart tarihine kadar tahliye için süre verdi. DSİ ekipleri su taşkın seviyesi kotunda bulunan 38 ev sahibine ulaşarak, evlerini 16 Mart tarihine kadar boşaltmalarını istemişti. Evlerin yıkımına bugün başlandı. Vatandaşlar yıkımı meraklı gözlerle izlerken, ayrıca cep telefonlarına kaydettiler. Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönkez yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftalarda bölgemizde yoğun yağış oldu ve baraj geriye doğru taştı. Sonrasında burada daha önceden istimlak edilen bazı evler sular altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde de zaten DSİ kendilerine tebliğ yaptı. Şimdi de yıkım çalışmalarına başlandı. Tahminlerimize göre sular altında kalan evlerin yıkımının bitmesi, yani 38 evin yıkımı yaklaşık 2 ay gibi bir zaman alacağını düşünüyoruz” dedi.

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