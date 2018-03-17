Bartın'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Bartın'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerle irtibata geçen emniyet amiri, alıcı gibi görüşerek buluşma yeri belirledi.
Şüpheliler A.K ile O.Y, Ağdacı köyündeki buluşma yerine geldikleri sırada gözaltına alındı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada, çift başlıklı bronz ibrik, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait olabileceği düşünülen 20 sikke, 4 suikast bastonu, 3 hançer ile üç parça halinde sefer tasları ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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