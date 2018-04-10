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Bartın’da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağaköy köyü Ali Mahallesi mevkisinde, Ahmet Çetinkaya'nın kullandığı, patpat olarak tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan Nedai Atalay'ın (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Çetinkaya ile Muammer Özden, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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