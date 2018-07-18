Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgay Yağcı (24) idaresindeki 67 DK 806 plakalı otomobil, Ağa köyü İnciler mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada, sürücü Yağcı ve yanındaki Galip Serdaroğlu (55) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Serdaroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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