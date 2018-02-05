HABER

Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Otomobilin bankete devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Bartın'da, otomobilin 4 metre yükseklikten bankete devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nedir Cumhur yönetimindeki 61 DZ 852 plakalı otomobil, Aladağ Mahallesi Gölbucağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metrelik mesafeden bankete devrildi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, sürücü Cumhur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan C.F. (29) ve S.N.K. (3) ise AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 2 yaralı bartın Kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Acil servislerde başlatılan yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı(EK BİLGİLERLE)

Acil servislerde başlatılan yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı(EK BİLGİLERLE)

Başbakan Yıldırım: Hatay ve Kilis'e toplam 94 roket saldırısı yapıldı

Başbakan Yıldırım: Hatay ve Kilis'e toplam 94 roket saldırısı yapıldı

Şehit ateşi Osmaniye’ye düştü

Şehit ateşi Osmaniye’ye düştü

Tunceli'de PKK'nın televizyonlu sığınağı ele geçirildi

Tunceli'de PKK'nın televizyonlu sığınağı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.