Bartın'da trafik kazası: 10 yaralı

Bartın'da, dört otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın-İnkumu karayolu Gürgenpınarı mevkisinde, İnkumu istikametine seyreden Hasan Ozan idaresindeki 74 BG 707 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 74 T 0134 plakalı Ahmet Demir (61) yönetimindeki taksiyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, park halindeki 67 SD 560 ve 74 BR 561 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, sürücü Demir ile otomobillerdeki 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, taksi sürücüsü Ahmet Demir, kaza sonrasında 5 kişi tarafından darbedildiğini öne sürdü.

