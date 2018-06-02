Bartın'da trafik kazası: 10 yaralı

Bartın'da, dört otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın-İnkumu karayolu Gürgenpınarı mevkisinde, İnkumu istikametine seyreden Hasan Ozan idaresindeki 74 BG 707 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 74 T 0134 plakalı Ahmet Demir (61) yönetimindeki taksiyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, park halindeki 67 SD 560 ve 74 BR 561 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada, sürücü Demir ile otomobillerdeki 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, taksi sürücüsü Ahmet Demir, kaza sonrasında 5 kişi tarafından darbedildiğini öne sürdü.
Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek
Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum