Bartın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Bartın'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi çimento fabrikası mevkisinde, İnkumu istikametine seyreden Nurullah Uçar’ın (24) kullandığı 74 AN 277 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Yaşar Akçil (49) idaresindeki 06 FK 3355 plakalı kamyonet ve fabrikadan kavşağa çıkan Nurettin Ergül yönetimindeki 74 BR 730 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüler Uçar ile Akçil'in yanı sıra Ahmet Akçil (48), Mehmet Bağrıyanık (43), Mustafa Keleş (50) ve Yusuf Sarıel'i (37) ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Nurullah Uçar ve aynı otomobildeki Yusuf Sarıel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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