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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce şahısların evlerinde yapılan aramada, hazır 4 parça halinde uyuşturucu skunk maddesi, 46 ekstazi hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 3 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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