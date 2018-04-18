Bartın'da uyuşturucu operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerce şahısların evlerinde yapılan aramada, hazır 4 parça halinde uyuşturucu skunk maddesi, 46 ekstazi hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 3 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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