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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi satışa sunmaya hazırlandığı ileri sürülen İ.D. ve T. Ç'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekiplerce, üst aramasında 47 adet uyuşturucu hap ve 17,41 gram skunk maddesi ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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