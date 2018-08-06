Bartın'da uyuşturucu operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akgöz köyünde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramada ise evin bahçesinde dikili halde 69 kök Hint keneviri, 10 gram esrar, 69 esrar sarma kağıdı ile Hint keneviri yetiştirmekte kullanılan malzemeler ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli O.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

