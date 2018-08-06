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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akgöz köyünde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramada ise evin bahçesinde dikili halde 69 kök Hint keneviri, 10 gram esrar, 69 esrar sarma kağıdı ile Hint keneviri yetiştirmekte kullanılan malzemeler ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli O.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

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bartın hink keneviri operasyon

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