Bartın'da yeni ceviz zararlısına rastlandı

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yafes Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesin ve ayrıntılı yapılan araştırmalar sonucunda böceğin Türkiye için yeni bir ceviz zararlısı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Zararlının önlenmesi için çeşitli mücadele yöntemleri ve bu türün doğal düşmanlarının tespit çalışmaları sürüyor.

Bartın Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce yürütülen saha çalışmaları kapsamında rastlanan ceviz zararlısı böcek türü, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve İran'da varlık gösteriyor.

Türün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca da karantina listesine alındığını aktaran Yıldız, "Bu zararlıyı ülkemizde ilk kez Bartın'da tespit etmiş olduk. Ülkemiz ceviz üretiminde dünya sıralamasına göre dördüncü sırada ve önemli bir sıralamaya sahibiz. Bu böcek, öncelikli olarak taze sürgünlerde, meyvede, ceviz kütüklerinde yaygındır ve taşınabilmektedir." diye konuştu.

Yıldız, halihazırda yaptıkları çalışmalarla bu zararı en aza indirgemeyi, biyolojik ve farklı mücadele yöntemleri ile bu türün doğal düşmanlarını tespit etmeye çalıştıklarını belirterek, zararlının, birkaç doğal düşmanını tespit ettiklerini anlattı.

- "Meyvede ciddi zararlara yol açıyor"

Böceğin, meyvede ciddi zarara yol açtığını vurgulayan Yıldız, "Biz ürün kayıplarını en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Ülkemiz için cevizin önemli yeri olduğunun bilincindeyiz. Bakanlık, Türkiye genelinde biz de Bartın'da alan çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an için zararlının ergin çıkışlarını gözlemliyoruz. Bu zararlıyla ilgili saha ve laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.