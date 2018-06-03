Bartın'da yeni ceviz zararlısına rastlandı

YALÇIN ÇELEN - Genellikle Asya ülkelerinde görülen "Erschoviella musculana" isimli ceviz zararlısı türü, Bartın'da yapılan çalışmalarda tespit edildi.
Bartın Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce yürütülen saha çalışmaları kapsamında rastlanan ceviz zararlısı böcek türü, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve İran'da varlık gösteriyor.
"Asya Ceviz Güvesi" olarak isimlendirilen ceviz zararlısı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın karantina listesinde yer alıyor.
Zararlının önlenmesi için çeşitli mücadele yöntemleri ve bu türün doğal düşmanlarının tespit çalışmaları sürüyor.
Türkiye'nin, bu zararlının Avrupa'da Ukrayna'dan sonra görüldüğü ikinci ülke olduğu belirtiliyor.
- "Taze sürgünler, meyve ve ceviz kütüklerinde yaygın"
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yafes Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesin ve ayrıntılı yapılan araştırmalar sonucunda böceğin Türkiye için yeni bir ceviz zararlısı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
Türün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca da karantina listesine alındığını aktaran Yıldız, "Bu zararlıyı ülkemizde ilk kez Bartın'da tespit etmiş olduk. Ülkemiz ceviz üretiminde dünya sıralamasına göre dördüncü sırada ve önemli bir sıralamaya sahibiz. Bu böcek, öncelikli olarak taze sürgünlerde, meyvede, ceviz kütüklerinde yaygındır ve taşınabilmektedir." diye konuştu.
Yıldız, halihazırda yaptıkları çalışmalarla bu zararı en aza indirgemeyi, biyolojik ve farklı mücadele yöntemleri ile bu türün doğal düşmanlarını tespit etmeye çalıştıklarını belirterek, zararlının, birkaç doğal düşmanını tespit ettiklerini anlattı.
- "Meyvede ciddi zararlara yol açıyor"
Böceğin, meyvede ciddi zarara yol açtığını vurgulayan Yıldız, "Biz ürün kayıplarını en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Ülkemiz için cevizin önemli yeri olduğunun bilincindeyiz. Bakanlık, Türkiye genelinde biz de Bartın'da alan çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an için zararlının ergin çıkışlarını gözlemliyoruz. Bu zararlıyla ilgili saha ve laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.
Yıldız, zararlı türe Asya ülkelerinden Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve İran'da rastlandığını aktararak, "Türkiye, Avrupa'da Ukrayna’dan sonra ikinci görüldüğü ülkedir. Oralarda uzun süredir çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de yeni görüldü. Yayılma olasılığına karşı tüm tedbirleri bakanlık almıştır. Biz de Bartın’da çalışmalarımıza devam etmekteyiz." ifadesini kullandı.
Karantina koşullarının iyi uygulanması ve yurt dışından ülkeye girişlerde kontrollerin iyi yapılması halinde, zararlarının ülke geneline yayılmasının önüne geçilebileceğini söyleyen Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ceviz üreticilerinin bu zararlıyı görme imkanı var. Bu zararlı taze sürgünlerde dal koltukları altından giriyor ve yumurtayı buraya bırakıyor. Üretici vatandaş bu zararlıyı tespit edebilir ama diğer türlerle karıştırma olanağı var. Boydan boya o dalı açtığı zaman içerisindeki larvayı görebilecektir. Cevizin zarar gördüğünü tespit ettiği takdirde en yakın Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerine başvurmaları gerekir."
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