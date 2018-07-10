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Bartın'da yunus için kurtarma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Bartın Irmağı'na giren ve dün gözden kaybolan yunus için arama ve kurtarma çalışması devam ediyor

Bartın Irmağı'na 6 gün önce giren ve ekiplerin denize ulaştırma çalışmalarının ardından gözden kaybolan yunus için arama çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Çağlayan mevkisinden başlattığı ve yaklaşık 13 kilometrelik Boğaz mevkisine kadar yaptığı arama tarama çalışmalarında, son olarak dün görülen yunusa bugün de rastlanılamadı.

AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gözden kaybolan yunus için arama faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Irmaktaki arama çalışmalarının cuma gününe kadar devam edeceğini belirten Doğruöz, "Ekiplerimiz bugün Çağlayan'dan başlayarak Boğaz mevkisine kadar ırmak ve kıyı araması yaptı ama yunusa rastlayamadı. Vatandaşlardan da ölü veya canlı şeklinde bir ihbar almadık. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz'da ırmağa giren yunusu küreklerle ses çıkararak ve ırmak üzerinde bot yardımıyla dalga oluşturarak yönlendirmeye çalışmış ancak sonuç alınamamıştı.

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