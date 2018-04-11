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Bartın'daki "drone"lu fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 01:58 | Son Güncelleme

Drone ile tespit edilen 12 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bartın'da drone ile belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla, 13'ü ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Nisan'da fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla insansız hava aracı drone kullanılarak yapılan operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

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