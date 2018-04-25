Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında açılan 2 ayrı davada, 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla görevinden ihraç edilen tutuklu öğretmen Cevdet Tepe ile tutuksuz yargılanan E.P, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme başkanı, talep edilen örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit değerlendirme tutanağında baz istasyonu kayıtlarının sanıkların kullandığı telefon hatlarıyla uyumlu olduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanıklar da "ByLock" kullanmadıklarını iddia etti.

Duruşmada, daha sonra 10 tanık dinlenildi.

Tanıklardan Ş.O, Tepe'yi tanıdığını ve kendisini zaman zaman sohbetlere davet ettiğini, kurban parası istediğini ve sohbet yaptığını belirtti. Diğer tanıklar ise sanıkları tanımadıklarını aktardı.

E.P'nin avukatı da müvekkili çalıştığı için duruşmalardan vareste tutulması ve adli kontrol hükümlerinin hafifletilmesi talebinde bulundu.