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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında açılan 2 ayrı davada, 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla görevinden ihraç edilen tutuklu öğretmen Cevdet Tepe ile tutuksuz yargılanan E.P, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme başkanı, talep edilen örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit değerlendirme tutanağında baz istasyonu kayıtlarının sanıkların kullandığı telefon hatlarıyla uyumlu olduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanıklar da "ByLock" kullanmadıklarını iddia etti.

Duruşmada, daha sonra 10 tanık dinlenildi.

Tanıklardan Ş.O, Tepe'yi tanıdığını ve kendisini zaman zaman sohbetlere davet ettiğini, kurban parası istediğini ve sohbet yaptığını belirtti. Diğer tanıklar ise sanıkları tanımadıklarını aktardı.

E.P'nin avukatı da müvekkili çalıştığı için duruşmalardan vareste tutulması ve adli kontrol hükümlerinin hafifletilmesi talebinde bulundu.

E.P'nin avukatının talebini reddeden mahkeme heyeti, Tepe'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

- İkinci duruşma

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan örgütle bağlantılı yurtlarda çalışan tutuklu sanıklar Mahmut Arkan ve Gökhan Şen ile tutuksuz sanık E.M. savunma yaptı.

Tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Arkan ve Şen, mahkeme başkanının, "ByLock" tespit değerlendirme tutanağında baz istasyonu kayıtlarının sanıkların kullandığı telefon hatlarıyla uyumlu olduğunun belirlendiği iddialarını, telefonlarına "ByLock" yüklemediklerini öne sürerek reddetti.

Tanıklardan Y.D, Arkan'ı "Fatih" olarak tanıdığını ve üniversite öğrencilerine yönelik sohbet organize ettiğini, Gökhan Şen'i de "Serdar" olarak tanıdığını ve Karabük'te öğrenci evlerinden sorumlu olduğunu bildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı da mütalaa için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde, 5 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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duruşma FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü tutuklu

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