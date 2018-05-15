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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında açılan 2 ayrı davada, 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan emekli öğretmen Hüseyin Ulusoy, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, tanıklardan H.S., A.Ç. ve A.O., Aksoy'u tanımadıklarını öne sürerken, Ö.B. örgütün sohbetlerinde birkaç kez sohbet verdiğini gördüğünü söyledi.

Üzerine kayıtlı hattında çıktığı belirtilen örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" iddialarını reddeden Ulusoy, Mahkeme Başkanı'nın "Mahkemeye gelen raporlarda kullanıcı adın 'hüseyinbrt100' olarak görünüyor. Tesadüf mü?" sorusuna, "Kullanmış olsam, başka bir isim kullanırdım, kendimi neden deşifre edeyim? İddiayı kabul etmiyorum. Zaten ben teknolojiye uzak bir insanım." karşılığını verdi.

Ulusoy'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 2 Ağustos'a erteledi.

- İkinci duruşma

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski polis memuru M.G., örgütün sohbet toplantılarına dini duygularla katıldığını, 2012'den sonra ilişkisini kestiğini iddia etti.

Dört tanığın dinlenildiği ve tanık M.G.'nin, sanığın 2012'ye kadar sohbet toplantılarına katıldığını söylediği duruşma, başka tanıkların dinlenilmesi için 9 Ekim'e ertelendi.

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duruşma FETÖ/PDY öğretmen polis

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