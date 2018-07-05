Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan 2 ayrı davada, 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan O.Y, M.A, B.A, Y.E, Ş.Ö, R.U. ve N.G. ile avukatları katıldı.

Söz alan sanıklar, üzerilerine atılı suçları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

İkinci duruşmada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Yavuz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada Yavuz, 2003-2013 yılları arasında örgütün sohbetlerine dini duygularla katıldığını ve örgütle bağlantılı eğitim kurumları ortaklığının da ticari amaçla olduğunu öne sürdü.

Bank Asya'daki para hareketliğinin talimatla olmadığını, parayı bankaya faiz getirisi amacıyla yatırdığını savunan Yavuz, "2013’de örgütle bağımı tamamen kopardım. Örgütün mütevelli heyetinde olduğum iddiaları asılsızdır. Masumum, ben terör örgütü üyesi değilim, FETÖ’cü değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.