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Bartın'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla yargılanan F.A, A.E. ve İ.Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar E.A. ve A.Y'nin de SEGBİS ile bağlandığı ve sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada 4 tanık dinlenildi.

Tanıklardan H.A, sanıklardan A.E'yi tanıdığını ve bu kişiyi 2011'de örgüt evlerindeki sohbetlerde gördüğünü söyledi.

Diğer tanıkların, sanıkları tanımadıklarını ifade ettikleri duruşmada, A.E. de H.A'yı tanımadığını ve sohbet vermediğini öne sürdü.

Örgütün ildeki "komiserlerden sorumlu imamı" olduğu öne sürülen avukat F.A, savunmasında, "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağında yer alan 44 bin kez programa giriş yaptığı yönündeki iddiayı kabul etmeyerek, programı kullanmadığını ileri sürdü.

Sanıkların, tahliye ve beraatlerini istediği duruşmada, mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 10 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme

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