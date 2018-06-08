Bartın’daki FETÖ/PDY operasyonu

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütsel faaliyetleri olduğu iddiasıyla eski Bartın Devlet Hastanesi başhekimi S.K'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli 5 Haziran'da gözaltına alınmıştı.
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