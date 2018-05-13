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Barzani'den seçim sonrası sükunet çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Süleymaniye kentinde seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla başlayıp Goran Hareketi'nin binasına silahlı saldırıyla tırmanan gerginliğin sona erdirilmesi çağrısı yaptı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, genel seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla Süleymaniye'de meydana gelen gerginliğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Barzani'nin ofisinden yapılan sükunet çağrısında, şu ifadelere yer verildi:

"Süleymaniye kentinin güvenlik istikrarının hedef alınmasından çok endişeliyiz. Bu yüzden siyasi partilerin binalarına yapılan silahlı saldırıların ivedi bir şekilde sona ermesi ve güvenlik güçleri de sorumluluklarını yerine getirip, tüm parti binalarını korumalıdır."

Açıklamada, Irak'taki genel seçimlere hile karıştırıldığından şüphelenen tarafların yasal yollarla Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna başvurabileceği belirtildi.

IKBY'de, Kürdistan Yurtseverler Birliği dışında Süleymaniye vilayetinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan Demokrat, Kürdistan İslami Birlik ve İslami Toplum partileri, elektronik seçimle yapılan oylamaya hile karıştırıldığını iddia ediyor.

Goran Hareketi'nin seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürmesiyle kentte gerilim artamaya başlamış, ağır silahlarla Goran Partisi Genel Merkezi'ne saldırı düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Barzani genel seçim IKBY Başbakanı Süleymaniye

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