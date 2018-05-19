ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 12 Mayıs'ta yapılan Irak seçimlerinde ülkede yeni bir durum ortaya çıktığını belirterek, Erbil ile Bağdat arasında karışıklık ve kaostan uzak yeni bir dönem başlaması temennisinde bulundu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı olarak görevine devam eden Barzani, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin genel seçimlerin kesin sonuçlarını açıklamasının ardından bir mesaj yayımladı.

Seçimlerden sonra Irak'ta yeni bir dönem başladığına işaret eden Barzani, "Irak genel seçimlerinden sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Umarım Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde mevcut karışıklık ve kaostan uzak yeni bir dönem başlar. Bir sonuca ulaşana kadar Bağdat ile diyaloğun devam etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Barzani mesajında, Irak seçimlerinde milletvekili çıkaran Kürt partilere Bağdat'ta 'birlik' çağrısı yaparak, IKBY'deki siyasi partilerin Bağdat tek ses olup birlikte hareket etmeleri gerektiğini ve bölge çıkarlarını kendi çıkarları üstünde tutmasının önemli olduğunu belirtti.