Başağı dolmayan 60 dönümlük buğday tarlasını hayvanlara bıraktı 

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da 60 dönümlük buğday ekili tarlasında başakların dolmadığını fark eden Sabri Tirki, ürünün, hasat masrafını karşılamayacağına kanaat getirince, ekili tarlayı hayvanlara bıraktı.
Merkeze bağlı Kösetarla köyünde yaşayan Çiftçi Sabri Tirki, 60 dönüm tarlasına ektiği buğdayın başaklarının dolmadığını fark etti. Tarlasının kurumaya yüz tuttuğunu gören Tirki, ektiği buğdayın hasat için yapacağı masrafı karşılamayacağını kanaat getirdi, ekinini hayvanlara bıraktı. Kendi hayvanlarını getirip tarlaya sokan Sabri Tirki, "Şubat ve Mart ayı bölgede kurak geçmişti. Korktuğumuz başımıza geldi. Tarlamı büyükbaş hayvanlara mera olarak bıraktım. Çünkü istediğimiz verimi alamadık. Yapacağım hasatla zarar edeceğimi düşündüm. Son haftalarda her ne kadar yağış olduysa da başaklar arzu edilen seviyeye gelmedi. Bu yıl verimde ciddi bir düşüş yaşanacak. Biçerdöver ve saman toplamak için ciddi masrafımız olacak. Verimsiz bir hasat sezonuyla karşı karşıyayız, zararımız büyük" dedi.
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