Başak Kolejinde kodlama eğitimleri devam ediyor

Başak Koleji’nde kodlama dersleri kapsamında, anaokulu, 1 ve 2. sınıf öğrencilerine Cubetto ile, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Hackercan programı ile kodlama eğitimleri veriliyor.

Verilen bu eğitimlerle çocuklara oynayarak ve eğlenerek programlama ve kodlama mantığı öğretiliyor. Ayrıca çocuğun matematik, sosyal ve duygusal gelişim, mantıksal akıl yürütme, iletişim becerileri, yaratıcı problem çözme ve fiziksel gelişim gibi özellik ve becerilerinde ilerleme sağlanıyor.

Başak Koleji’nden yapılan açıklamada, “Öğrenciler, açık uçlu oyun yoluyla özgüven ve takım çalışmasına yatkınlık kazanmakta, dört işlem yeteneğini geliştirerek mesafe ve konum hesaplaması yapabilmekte, kendi hikâye kurgularını oluşturup birleştirebilmekte, kendi özgü çözüm yollarını oluşturabilmekte ve farklı motor becerilerini geliştirebiliyor. Beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri için ise kodlamayla ilgili verilen eğitimlerin devamı bilgisayar ortamında yazılım programları ile devam ettirilerek, çocukların yazılım becerisi konusunda üreten kısmına geçmesi sağlanıyor” denildi.