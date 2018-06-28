Başakşehir Belediyesi'nden Kenya'da temiz su seferberliği

İSTANBUL, (DHA) - 'İyilikte bir damla da sen ol' diyerek başlatılan su kuyusu projesi tamamlandı. Başakşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kenya’da 150 haneli köyde açılan su kuyusu ile 800 kişinin temiz ve sağlıklı suya kavuşması sağlandı.

Susuzluk, açlık ve kıtlıkla mücadele eden Kenya için başlatılan yardım kampanyası amacına ulaştı. 'İyilikte bir damla da sen ol' sloganı ile geçen kasım ayında başlatılan kampanyada Afrika Kenya’da, Başakşehir Belediyesi Çalışanları’nın su kuyusu açma projesi tamamlandı.

150 HANELİ KÖY SUYA KAVUŞTU

Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere başkan yardımcıları, müdürler ve belediye personelinin destek verdiği proje kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri tarafından Kenya’nın Kuale şehrine bağlı 150 haneli Malloya köyünde su kuyusu açıldı. Su kuyusu sayesinde köyde yaşayan 800 kişi, temiz ve sağlıklı suya kavuştu. Açılan su kuyusu ile Kenya halkının sıkıntılarına bir nebze de olsa çare olabilmenin mutluluğunu yaşayan belediye çalışanları, bu tür sosyal projelerin bir fırsat olduğuna dikkat çekerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

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