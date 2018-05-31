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Başakşehir'de bavuldaki parçalanmış cesedin kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Başakşehir’de bir gecekondunun bahçesinde bavul içerisinde parçalanmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin 48 yaşındaki Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu bahçesinde 3 gün önce gece bir bavul atıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, olay yerine giden Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bavuldan kan geldiğini görünce Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği’ne bilgi verdi.

PARÇALARA AYRILMADAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay yerine gelen ekipler tarafından açılan bavul içerisinde 40-45 yaşlarında sünnetli bir erkek cesediyle karşılaştı. Başı, kolları ve bacakları gövdeden ayrılmış olan erkek şahsın bıçakla kesilmeden önce göğüs bölgesinden yaklaşık 10 bıçak darbesiyle bıçaklandığı da görüldü.

SURİYELİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda parçalanan cesedin Suriyeli Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi.

Polis şimdi bavulla cesedi bırakan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Bavul ceset kimlik adham mahmaud

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Arkadaşlar bu Suriyeliler Afganlara rağmen daha nasıl destek görüyor bunları getirenler.Perde mi inmiş gözlerine nedir ? Mülteciler ülkesi Türkiye.Eskiden şöyle böyle diyenler en azından sokakta rahat geziyorduk.Millet birbirini seviyordu.Şimdi kimin nereli olduğunu bilmiyorsun sokakta.!
pisliklerini burayada bulaşıyorlar
bi defolup gidemediler ya.
ulkemiz e herturlu yollardan yabani giriyor bunlar ın ne olduğu belli değil kaatilmi hirsizmi boyle bi cinayet resmen canilik yor
böbrekler duruyormuymus?? gene organ ticareti olayi mi acaba?
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