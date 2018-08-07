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Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu dehşet saçtı. 4 otomobili ezen hafriyat kamyonu, iş yerinin önünde oturan esnafı da ezdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı süratli hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarındaki 4 araca, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan Sadrettin Can isimli esnaf, yaralandı. Yaralı Can, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

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'PLAKASI YOKTU' İDDİASI

Öte yandan hafriyat kamyonunun plakasının olmadığı ve kaçak şekilde hafriyat taşıdığı iddia edildi. Sürücünün ehliyetiz olduğu da iddialar arasında.

Şahintepe'de yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde esnafların dükkanın önünde sohbet etmesi, bir süre sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun esnafların arasına dalması ve esnafların kaçması yer alıyor.

İHA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Başakşehir hafriyat kamyonu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bi millet vekilinin ustunden gecmesi lazim ki onlem alinsin yoksa kim takar vatandasi
Film sahnesi gibi
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