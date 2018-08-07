Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Olay, Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı süratli hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarındaki 4 araca, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan Sadrettin Can isimli esnaf, yaralandı. Yaralı Can, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
'PLAKASI YOKTU' İDDİASI
Öte yandan hafriyat kamyonunun plakasının olmadığı ve kaçak şekilde hafriyat taşıdığı iddia edildi. Sürücünün ehliyetiz olduğu da iddialar arasında.
Şahintepe'de yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde esnafların dükkanın önünde sohbet etmesi, bir süre sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun esnafların arasına dalması ve esnafların kaçması yer alıyor.
İHA/DHA
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