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Başakşehir'de hareketli dakikalar! Kaza yapan sürücü polis ve itfaiye ekibine bıçak çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Sürücünün yanına kimse yaklaşamıyor.

Başakşehir 3. Köprü istikametinde 09:30'da meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Olaya ilişkin görüntülerde de TIR şoförünün elineki bıçağı sallayarak yanına kimsenin gelmesine izin vermediği görülüyor. Şoförü ikna çalışmaları sürüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir TIR Kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tayyibin dolarlarını taşıyordur. Görünmesin diye bıçak çekmiştir. Gerekirse arabayı yakar tayyibi yakmaz hahahaha
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