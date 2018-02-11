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Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zirvede büyük randevu! (FB Başakşehir maçı canlı izle)

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 12:47 | Son Güncelleme

Süper Ligin zirvesinde son haftaların en kritik maçı bu akşam oynanacak. Başakşehir Fenerbahçe zirve yarışında belirleyici maçlardan biri olabilir. Haftayı farklı galibiyetle kapatan Beşiktaş ile yarın oynayacak olan Galatasaray'da gözler Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçında! Bu maçtan çıkacak sonuç kimlere avantaj sağlayacak merak ediliyor? İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta sorusunun cevabı, canlı izleme seçenekleri ve muhtemel kadrolardan takımların son durumuna...

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zirvede büyük randevu! (FB Başakşehir maçı canlı izle)

Ligin ikinci yarısının en kritik karşılaşmalarından biri bu akşam oynanacak. Başakşehir Fenerbahçe maçı saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmayı Halil Mutlu Meler yönetecek. Zirve yarışında puan farklarının bu kadar az olduğu bir durumda futbolseverlerin tüm dikkati ligin 1. ve 4. sırasındaki iki takım olan Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin maçına çevrilmiş durumda.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sadece bu akşam oynayacak olan değil Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiren Başakşehir Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim stadından oynanacak maçta takımlar zirve yarışında önemli bir dönemeci kayıpsız geçmek için mücadele edecekler.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME

Karşılaşma Türkiye'de Beinsport (Digitürk) aboneli ile canlı olarak izlenebilir. Alternatif olarak yurtdışında bu maçı gösteren kanallar bulunmaktadır. Bunların arasında Super Soccer TV, Fox Sports, A+ Sport, Sportclub bulunuıyor. Alternatif olarak karşılaşmayı Mynet'in detaylı canlı anlatımı ile dakika dakika takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir canlı anlatım için tıklayınız

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Sakatlığı süren Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Yiğithan Güveli ve Vincent Janssen forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Giuliano'nun ise kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla almıştı.

Fenerbahçe istikrarsız bir tablo içiyor. Son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Bir kazanıyor bir berabere kalıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU

Başakşehir'de ise Emre Belözoğlu kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta yok. Marcio Mossoro da hafta boyunca iğne tedavisi ile bu maça yetiştirilmeye çalışıldı. Ayrıca Elia'nın hafif bir sakatlığı bulunuyor.

Başakşehir evinde yenilmiyor. 31 maçtır sahasında yenilmeyen Başakşehir, Fenerbahçe karşısında bu seriyi sürdürmek istiyor.

Başakşehir son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı ve liderliğini korudu.

MUHTEMEL KADROLAR

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Arda, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Fernandao

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