Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zirvede büyük randevu! (FB Başakşehir maçı canlı izle)

Ligin ikinci yarısının en kritik karşılaşmalarından biri bu akşam oynanacak. Başakşehir Fenerbahçe maçı saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmayı Halil Mutlu Meler yönetecek. Zirve yarışında puan farklarının bu kadar az olduğu bir durumda futbolseverlerin tüm dikkati ligin 1. ve 4. sırasındaki iki takım olan Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin maçına çevrilmiş durumda.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sadece bu akşam oynayacak olan değil Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiren Başakşehir Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim stadından oynanacak maçta takımlar zirve yarışında önemli bir dönemeci kayıpsız geçmek için mücadele edecekler.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME

Karşılaşma Türkiye'de Beinsport (Digitürk) aboneli ile canlı olarak izlenebilir. Alternatif olarak yurtdışında bu maçı gösteren kanallar bulunmaktadır. Bunların arasında Super Soccer TV, Fox Sports, A+ Sport, Sportclub bulunuıyor. Alternatif olarak karşılaşmayı Mynet'in detaylı canlı anlatımı ile dakika dakika takip edebilirsiniz.