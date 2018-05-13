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Başakşehir Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

Başakşehir Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi

İSTANBUL, (DHA) Başakşehir Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildiBaşakşehir Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildiBaşakşehir Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildiBaşakşehir Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi

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