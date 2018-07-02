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BAŞAKŞEHİR'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ EDEN SAPIK TUTUKLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 20:44 | Son Güncelleme

  BAŞAKŞEHİR'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız  çocuğunu taciz eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
BAŞAKŞEHİR'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y'yi yürüdüğü sırada Murat Ş., arkadan yaklaşarak elle taciz etti. Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı. Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti. Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan tacizci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Murat Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
Tacizcinin getirilişi
Tacizcinin adliyeye sevk edilişi
Karakol ve amirlikten görüntü
Diğer detaylar

02.07.2018 - 14.27 Haber Kodu : 180702087

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