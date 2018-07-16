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Başakşehir'de "15 Temmuz Şehitler Anıtı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 23:22 | Son Güncelleme

Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin: - "Dünyada hiçbir millet mensubunun gösteremeyeceği cesareti ve kahramanlığı gösteriyor bu ülkenin insanları. 15 Temmuz, bizim bu coğrafyaya mührü vurduğumuz ve zarfı kapattığımız bir olaydır. Bundan sonra hiç kimse ve hiçbir devlet, bu coğrafyaya, bu insanların yaşadığı bu topraklara plan yapamayacak artık." - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: - "Bizler aslında bu anıtı yaparken 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını unutturmayacağımızı belgelemek istedik. Çocuklarımız ve gençlerimizin de o günü unutmamalarını arzuladık."

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediyesi tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve şehitlerin anılarının yaşatılması amacıyla yaptırılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" törenle açıldı.

Fatih Terim Stadyumu'nun alt kısmında, Sular Vadisi'nin başındaki alana yaptırılan anıtın açılışı nedeniyle düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, anıtın 15 Temmuz direniş ruhunu yansıttığını, şehit ve gazilerin anılarını yaşatacak nitelikte olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un Türkiye tarihinde son derece önemli ve dünyadaki başka devletlere de çok net mesajlar veren büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği olduğunu belirterek, "Dünyada hiçbir millet mensubunun gösteremeyeceği cesareti ve kahramanlığı gösteriyor bu ülkenin insanları. 15 Temmuz, bizim bu coğrafyaya mührü vurduğumuz ve zarfı kapattığımız bir olaydır. Bundan sonra hiç kimse ve hiçbir devlet, bu coğrafyaya, bu insanların yaşadığı bu topraklara plan yapamayacak artık." dedi.

Tekin, Türkiye'nin artık etrafını ve dünyadaki bazı gelişmeleri dizayn edebilecek özelliğe kavuştuğunu vurgulayarak, "Varlığımızı bu şekilde perçinleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin artık plan kurma ve yapılacak planları daha önceden bozma kabiliyeti herkese bir kez daha gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da anıtın, belediyenin heykeltıraşı Ahmet Şentürk tarafından tasarlandığını belirtti.

Anıtın açılışının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki görkemli anma programından ötürü bir gün gecikmeli gerçekleştirildiğini dile getiren Kartoğlu, "Bizler aslında bu anıtı yaparken 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını unutturmayacağımızı belgelemek istedik. Çocuklarımız ve gençlerimizin de o günü unutmamalarını arzuladık." diye konuştu.

Anıtın farklı anlamlar içerdiğini, parçalardan birinin bir yüzünde ay yıldızlı Türk bayrağı, diğer yüzünde ise 251 şehidin isminin bulunduğunu aktaran Kartoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ortaya çok güzel bir eser çıktı. Anıtın ana gövdesini oluşturan beton kütleler, Türkiye'nin kendisidir, yaşayan millettir. 15 Temmuz gününü, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile Alevisi ve Sünnisiyle hepimiz birlik ve beraberlik içinde yaşadık. O birlik ve bütünlük, Çanakkale ruhuyla nelerin başarılacağını o gün tekrar mühürlemiş oldu. Ana kaidenin üstündekiler ise gölgesinde durduğumuz simgemiz ve onurumuz olan bayrağımızdır."

Kartoğlu, anıtın üzerinde bulunduğu yeşil alanın ülke manasına geldiğini vurgulayarak, "Tank paletleriyle uyguladığımız tematik de 15 Temmuz'u hatırlatıyor. O günü hep beraber yaşadık. Mehmet Akif Ersoy'un 'Rabbim bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' dediği gibi bizler de şimdi hep birlikte 'Rabbim bize bir daha böyle anıtlar yaptırtmasın' diye haykırıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde şehit yakınları ve gazilerle "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nın kurdelesi kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Başakşehir Belediyesi FETÖ Sular Vadisi Yasin Kartoğlu

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