15 Temmuz'un Türkiye tarihinde son derece önemli ve dünyadaki başka devletlere de çok net mesajlar veren büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği olduğunu belirterek, "Dünyada hiçbir millet mensubunun gösteremeyeceği cesareti ve kahramanlığı gösteriyor bu ülkenin insanları. 15 Temmuz, bizim bu coğrafyaya mührü vurduğumuz ve zarfı kapattığımız bir olaydır. Bundan sonra hiç kimse ve hiçbir devlet, bu coğrafyaya, bu insanların yaşadığı bu topraklara plan yapamayacak artık." dedi.

Burada konuşan Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, anıtın 15 Temmuz direniş ruhunu yansıttığını, şehit ve gazilerin anılarını yaşatacak nitelikte olduğunu söyledi.

Tekin, Türkiye'nin artık etrafını ve dünyadaki bazı gelişmeleri dizayn edebilecek özelliğe kavuştuğunu vurgulayarak, "Varlığımızı bu şekilde perçinleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin artık plan kurma ve yapılacak planları daha önceden bozma kabiliyeti herkese bir kez daha gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da anıtın, belediyenin heykeltıraşı Ahmet Şentürk tarafından tasarlandığını belirtti.

Anıtın açılışının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki görkemli anma programından ötürü bir gün gecikmeli gerçekleştirildiğini dile getiren Kartoğlu, "Bizler aslında bu anıtı yaparken 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını unutturmayacağımızı belgelemek istedik. Çocuklarımız ve gençlerimizin de o günü unutmamalarını arzuladık." diye konuştu.

Anıtın farklı anlamlar içerdiğini, parçalardan birinin bir yüzünde ay yıldızlı Türk bayrağı, diğer yüzünde ise 251 şehidin isminin bulunduğunu aktaran Kartoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ortaya çok güzel bir eser çıktı. Anıtın ana gövdesini oluşturan beton kütleler, Türkiye'nin kendisidir, yaşayan millettir. 15 Temmuz gününü, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile Alevisi ve Sünnisiyle hepimiz birlik ve beraberlik içinde yaşadık. O birlik ve bütünlük, Çanakkale ruhuyla nelerin başarılacağını o gün tekrar mühürlemiş oldu. Ana kaidenin üstündekiler ise gölgesinde durduğumuz simgemiz ve onurumuz olan bayrağımızdır."