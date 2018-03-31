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Başakşehir’de Ahmet Özhan konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 22:33 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Ahmet Özhan konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.50’nci Sanat Yılı dolayısıyla dün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser veren Türk Musiki Sanatçısı Ahmet Özhan, bugünde Başakşehir M.

Başakşehir’de Ahmet Özhan konseri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Ahmet Özhan konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
50’nci Sanat Yılı dolayısıyla dün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser veren Türk Musiki Sanatçısı Ahmet Özhan, bugünde Başakşehir M. Emin Saraç Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konsere Başakşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Sevenleri tarafından yoğun ilgi gören Özhan, Türk musikisinden pek çok eseri sahnede hayranları için seslendirdi. İzleyicilerden büyük alkış toplayan Ahmet Özhan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

“Kendisi son derece mütevazi bir insandır”
Ahmet Özhan’ın yakın dostu olduğunu ifade eden Betül Bülbül, “Kendisini çok severim, çok yakınen tanıyorum. Uzun süredir bir dostluğumuz var. Bir ağabey-kardeş gibi. Dün akşam yine Cemal Reşit Rey’de beraberdik. Kendisi son derece mütevazi bir insandır. Hem kışlığına, hem yazlığına hayranlarını kabul eden tek sanatçı diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Onun sadece sanatıyla değil, kişiliğiyle de çok feyiz alıyoruz”
Ahmet Özhan’ın başka bir hayranı Serap Göncü ise “Onun sadece sanatıyla değil, kişiliğiyle de çok feyiz alıyoruz. Bundan çok mutlu oluyoruz. Darıca’dan geliyorum. Türkiye’nin her neresinde olursa olsun hiçbir konserini kaçırmamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başakşehir’de Ahmet Özhan konseri

Başakşehir’de Ahmet Özhan konseri

Başakşehir’de Ahmet Özhan konseri

Başakşehir’de Ahmet Özhan konseri

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