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Başakşehir'de bavul içerisinde ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 04:12 | Son Güncelleme

Başakşehir parçalanarak bavul içerisine konulmuş bir erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde, şüpheli paket ihbarı alan polis ekipleri, bavul içerisinde parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak ile Karayel Sokak arasında oturan vatandaşlar, dere kenarındaki toprak yolda sahipsiz bir siyah bavul görünce durumu polise bildirdi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede bavul içerisinde ceset olabileceğini düşünerek durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi.

Bavulun bulunduğu alana gelen olay yeri inceleme ekipleri, bavul içerisinde parçalanmış halde 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulunduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin cesedin bulunduğu alanda ve ceset üzerindeki çalışmaları devam ederken, savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Başakşehir Bavul erkek cesedi güvercintepe mahallesi

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