Başakşehir'de bavul içerisinde ceset bulunması

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bavul içerisinde bulunan erkek cesedini taşıyan şüphelilerin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvercintepe Mahallesi'nde bavul içerisinde bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesediyle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli iki kişinin bavulları taşıma anlarına ulaştı.

Görüntülerde iki şüphelinin ellerinde bavullarla yürüdükleri anlar görülüyor.

Öte yandan görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Cesetle ilgili kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

