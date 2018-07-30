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BAŞAKŞEHİR'DE BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL/DHA Başakşehir'de boya imalathanesi yapan bir işyerinde yangın çıktı.

İSTANBUL/DHA
Başakşehir'de boya imalathanesi yapan bir işyerinde yangın çıktı. İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesi içinde yer alan imalathanede çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseliyor. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yükselen dumanlar
-Detaylar

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