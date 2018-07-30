Başakşehir'de boya imalathanesinde yangın (1)

İSTANBUL/DHA Başakşehir'de boya imalathanesi yapan bir işyerinde yangın çıktı. İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesi içinde yer alan imalathanede çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseliyor. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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