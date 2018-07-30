Başakşehir'de boya imalathanesinde yangın (4)

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL(DHA) Başakşehir'de boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın, 20:15 sıralarında İkitelli'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesinde çıktı. 6 katlı bir binanın 4.katındaki boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın üst katlarında bulunan ayakkabı imalathanesinde çalışan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangını gören bir işyeri sahibi "Ansızın bir yangın yaşanıyor. Burada işletme sahiplerindeniz. İtfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı. Herhangi bir problem yok. Herkese geçmiş olsun" dedi.
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