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- BAŞAKŞEHİR'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUYLA DEHŞET SAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- 4 araca çarpıp işyeri önünde oturan 3 kişinin üzerine yönelen kamyondan kaçamayan esnaf ağır yaralandı

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
Başakşehir'de ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada kamyonun girdiği işyerinin önünde oturan bir kişi ağır yaralandı.
Başakşehir Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'ndeki kaza saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Abdülkerim Teksoy (20), kullandığı hafriyat kamyonunun kontrolünü kaybetti. Hafriyat kamyonun 4 arac çarptıktan sonra bir işyerine doğru yöneldi. Bu sırada caddede büyük panik yaşandı. İşyeri önünde oturan 3 kişi hızla kaçarken bir araç sürücüsü de geri geri giderek kamyondan kurtulmaya çalıştı. İşyerinin önünde oturan Sadrettin Can hafriyat kamyonundan kaçmayı başaramadı. Can aracın altında kalarak ağır yaralandı. Sadrettin Can ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası kaçan ehliyetsiz sürücü bir süre sonra çevredekiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü

Görüntü Dökümü:
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-Olayın güvenlik kamerası görüntüsü
-Aktüel görüntüler
-olay yerinden detaylar

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