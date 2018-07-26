Başakşehir'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal-İş Sanayi Sitesi'nde bulunan, silikondan mutfak araç-gereçleri üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan fabrika sahibi Orhan Baltalı, şöyle konuştu:

"Akşam paydosundan sonra ürünleri hazır hale getirmek için poskür fırınımız var. O fırın çalışır vaziyette, iş yeri paydos. Oğlum da iş yerinde son hesaplarını yapıyordu. En son bir dumanla karşılaşıyor, çıktığında başladığını görüyor. Elektrik kontaklarını kapatıp itfaiyeye haber veriyor. Silikondan mutfak gereçleri, yan sanayi ürünleri üretiyoruz. Ben oğlumdan telefonla yangını haber aldım. İçeride herhangi bir çalışan yok. Herhangi bir yaralı, can kaybı yok. Tek bir oğlum vardı o da Allah'a şükür o bölgeden aşağıya atmış kendini."

