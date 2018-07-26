HABER

Başakşehir'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL - DHA Başakşehir'de mutfak araç gereçleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL - DHA

Başakşehir'de mutfak araç gereçleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Metal İş Sanayi Sitesinde bulunan silikondan mutfak araç ve gereçleri üretilen bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, işyerinin çatısından alevler yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine, gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan işyerinin çatısına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

''İÇERİDE OĞLUM VARDI ÇOK ŞÜKÜR ATMIŞ KENDİNİ DIŞARI''

Fabrikaya gelen ve işyerinin sahibi olduğu öğrenilen Orhan Baltalı; "Akşam paydosundan sonra ürünleri hazır hale getirmek için fırınımız var. O fırın çalışır vaziyette. İşyeri paydos. Oğlum da işyerinde son hesaplarını yapıyordu. En son bir dumanla karşılaşıyor. Çıktığında başladığını görüyor. Elektrik kontaklarını kapatıp itfaiyeye haber veriyor. Silikondan mutfak gereçleri, yan sanayi ürünleri üretiyoruz. Ben oğlumdan telefonla yangını haber aldım. İçeride herhangi bir çalışan yok. Herhangi bir yaralı, can kaybı yok. Tek bir oğlum vardı o da Allah'a şükür o bölgeden aşağıya atmış kendini" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklamasıMuharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması
'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.